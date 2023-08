Claudia López: este es el otro gran amor de su vida

“Bogotá es el amor de mi vida, aparte de mi señora. Es la ciudad en la que nací, y que me ha dado todo”, asegura Claudia López en este episodio de Hablan los alcaldes - Capitales en Acción.

La mandataria también sostiene que Bogotá le ha dado todas las oportunidades en la vida, y que gracias al voto libre e independiente de la ciudad, logró convertirse en la primera mujer alcaldesa de la capital del país. “Yo tengo el honor de ser la primera mujer, hija de una maestra, y mujer diversa, lesbiana, en ser alcaldesa de Bogotá. Y eso habla bien, no de mí, sino de Bogotá; de que esta es una ciudad maravillosa, independiente, que vota libremente, que valora el mérito”.

En esta entrevista López también manifiesta que se siente muy honrada y agradecida con el apoyo que ha recibido en estos años de mandato por parte de la ciudadanía, en especial de las mujeres. “Yo soy una más, fruto de muchas luchas, y me hace muy feliz cada vez que voy a las calles, a los colegios, y las niñas y las mujeres con quienes me cruzo, de todos los estratos, de todas las localidades, me dicen: ¡Berraca mujer! Gracias por habernos sacado adelante”.

