Alcaldes abren su corazón y confiesan lo que significa la ciudad que gobiernan para su vida

En este episodio, los mandatarios de ciudades capitales como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Armenia, Ibagué, Villavicencio, Quibdó y San José del Guaviare, entre otras, reflexionan sobre el significado de su ciudad en sus vidas y lo que para ellos las hace únicas.

“Quibdó es mi amor, mi pasión. La gente cree que cuando yo termine mi administración me voy a vivir a otra ciudad, no, yo me voy a morir en Quibdó, por eso la quiero muchísimo y quiero que cambie, a mí Quibdó me duele”, sostiene en este video Martín Sánchez, alcalde de la capital del Chocó.

