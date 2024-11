She Is, la fundación que ayuda a niñas y jóvenes a llegar a la NASA

Nadia Sánchez es la fundadora de She Is y directora de She Is Global Forum, esta empresaria nació y creció en una familia entregada al servicio, su papá daba clases de matemáticas a personas con discapacidad auditiva y su mamá trabajaba con mujeres cabeza de hogar. De esta manera, Nadia conoció Colombia y entendió que su vocación era seguir los pasos de sus padres.

La pasión de Nadia por hacer las cosas posibles, su don de servicio y el querer entender su propósito de vida, la llevaron a crear la fundación She Is con el objetivo de comunicar a las niñas, jóvenes y madres independientes que “lo que parece improbable puede hacerse realidad”.

Toda su vida Nadia ha desafiado pronósticos que le hacían creer que no podía salir adelante, desde nacer con insuficiencia renal, tener solo dos válvulas en el corazón y un diagnóstico que determinaba que no podía ser madre, esta empresaria rompió con todos estos esquemas y diariamente se levanta para ayudar a transformar la vida de miles de niñas en Colombia.

Sánchez es una mujer que ha pasado por diferentes experiencias y gracias a su labor ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, además de llegar a la NASA, todo esto se debe a su arduo trabajo, su habilidad de persistir sin desenfocarse de la meta, “todos estos años me han llenado de experiencias para lograr ser un ejemplo a nivel global y de contar la historia, no de la presidenta de la fundación She Is, sino de una niña curiosa que creyó en ella y que nunca tuvo límites y que hoy es la astronauta de la vida de muchas niñas”.

En definitiva, la fundadora de She Is destacó que “las personas no están definidas por el entorno donde nacen, las deben definir qué hacen con ese entorno y cómo lo convierten en oportunidades”… al mismo tiempo, destacó que “todo es posible, nuca se debe perder el foco, lo que parece muchas veces improbable, en la medida en que hagas un trabajo gigante, lo puedes hacer realidad”.

Es un programa de SEMANA que presenta los líderes empresariales más representativos del país, con historias destacadas dentro y fuera de Colombia. En cada episodio, un invitado comparte momentos significativos de su trayectoria, sus desafíos y su visión sobre el éxito y la excelencia.