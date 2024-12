López Bernal, economista especializada en finanzas, cuenta que el camino ha sido todo menos sencillo. A pesar de ser una compañía de su familia, cuando llegó al holding con 19 años asegura que la resistencia fue fuerte por parte de los directivos y asesores hombres que tenían más experiencia, como si un liderazgo femenino joven no fuese fácil de aceptar. Sin embargo, ella estaba decidida a demostrar sus capacidades y su deseo de proyectar a su amada empresa por muchos años en el futuro.

“Fue un desafío que me tomó mucho tiempo, generar credibilidad, que era lo que yo quería. Yo quería mostrar que no estaba ahí solamente por un tema de herencia, sino que era un tema que quería ganarme . (...) Así ellos pudiesen tener mucha más experiencia, muchos más años, yo tenía un amor más grande y ganas de luchar por la empresa porque era yo la que la iba a proyectar para muchos años”, cuenta López.

Una fuerza que no surge de la nada, pues de hecho Nathalia relata que fue orientada desde pequeña a tener sentido de pertenencia por la empresa y enfocó tanto sus estudios como su vida a desarrollar ese perfil que le permitiera aportar a su legado familiar . Una tarea que ahora espera que recoja su hija, a la que ve dirigiendo la compañía.

Una mujer fuerte que es enfática en que no está dispuesta a renunciar a ninguna de las dimensiones de su vida, incluso cuando se trate de ser al mismo tiempo empresaria, madre, esposa y tener hobbies. “Es cuestión de planificar y de hacer las cosas con pasión, porque si me pones a escoger entre las cuatro, me quedo con las cuatro”, finaliza.