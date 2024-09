Del sueño al liderazgo: la carrera de una mujer marcada por la persistencia

Astrid Suárez es gerente general de Green & Fresh y para llegar a su actual rol de liderazgo empezó a trabajar desde los 16 años en la empresa de su mamá, “fue mi líder, mi ejemplo, fue la que me enseñó a ser líder y a que uno debe trabajar por su sus sueños y que si trabaja con honestidad, con compromiso, con fe y con resiliencia, puede lograr cualquier cosa”.

Al reflexionar sobre los mentores que ha tenido a lo largo de su carrera profesional y que han compartido sus conocimientos: “mi mentora principal siempre fue mi mamá yo aprendí tanto de sus aciertos como de sus desaciertos, también he adquirido una red de amigos y proveedores que conocen sobre el negocio, que cada vez que yo sueño y quiero hacer algo más, me aconsejan y me ayudan a sacar los proyectos adelante”.