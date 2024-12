Su camino recorrido para llegar a la actual oportunidad de liderazgo fue en los últimos 25 años, “yo quería estudiar ingeniería de petróleos, pero hace varias décadas no era muy fácil ver a una mujer en ese campo. Entonces, me dediqué por la ingeniería industrial, también es muy raro ver a una ingeniera en un área de relaciones internacionales, esto me ha servido para estar estructurada, generar procesos y me ha permitido en los cargos que he estado, comenzar áreas, proyectos y desarrollar iniciativas”.