Perfil

No sabe de dónde le viene su espíritu empresarial. “Ni mi mamá ni mi papá eran corporativos, pero a mí me gustaba sentar a mis muñecas detrás de un escritorio e inventarme que creábamos cosas”, recuerda. Ese juego terminó convirtiéndose en realidad. No asumió por casualidad el cargo en A Food Holding, el conglomerado de marcas del que hacen parte Burger King y Domino’s, entre otras. Todas las decisiones que ha tomado en su carrera han buscado completar su perfil. “Si estaba en una empresa nacional, buscaba una multinacional; si estaba en una de consumo masivo, pero solo aprendía sobre un canal de ventas, tenía que aprender de todos. Si me hubiera quedado en la comodidad, no hubiera seguido mi camino”. En 2018 hizo una pausa. Se fue a la India para iniciar un proceso de introspección. “Mi prioridad era ‘llegar’. Allá me pregunté: ‘¿Llegar a dónde?’. Pensé en el propósito superior de mi vida: compartir lo que el universo me ha dado”, narra. Hoy, se goza la libertad de crear con el equipo que armó. “Cuando te entregan una empresa, debes hacerla productiva y rentable. Cientos de individuos y familias dependen de tus decisiones; en mi caso: 760 personas en Colombia, cerca de 600 en El Salvador y más de 800 en Costa Rica”.