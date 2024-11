Al reflexionar sobre su camino para llegar al actual rol de liderazgo que tienen, comenta que ha sido desde pequeña: “mi papá me enseñó a hacer mis propias cosas, me apoyaba en el colegio para que vendiera cosas, entonces desde pequeña vengo con ese espíritu de liderar y poder tener empresa y poder crear trabajos dignos”.

Dentro de los retos que ha superado, María Alejandra destaca que ha sido la gente “principalmente los que te dicen: no puedes, eso es una locura, por ahí no se meta, no lo haga, va a fracasar, se va a quebrar, esos retos han sido los más impactantes porque en tu mente, de verdad, todos los días te acuestas con la idea de no voy a poder, no voy a ser capaz y al otro día te levantas y dices: sí, si puedo, lo logro, y pasan días y muchos años demostrando que puedes tener dos empresas, ser mujer y además aportarle a la sociedad”.