Se estima que cerca de la mitad de la población colombiana no cuenta con conexión a internet. De esta, la gran mayoría habita en zonas rurales y en la llamada "Colombia profunda".

Según cifras de 2018 de la Encuesta nacional de calidad de vida, 52,7% de los hogares en Colombia tiene acceso a internet fijo o móvil. Esto implica que 7,3 millones de hogares no tienen esta conectividad, es decir, aproximadamente 22 millones de personas no cuentan con esta herramienta.

Esto ha significado todo un reto para el Gobierno nacional que, esperanzado con los resultados de la subasta del espectro realizada en diciembre del año pasado, espera llevar internet móvil y fijo a 70% de la población a 2022, y así mejorar la calidad de vida de los colombianos.

La tarea no es nada fácil. Se requiere de un despliegue de infraestructura importante, que por las condiciones geográficas no se ha realizado. También es necesario volver atractivos estos mercados para los operadores, que hasta ahora no los han visto así.

Y mientras esto ocurre, hay otras compañías que se han dedicado a atender a esas poblaciones y a cerrar la brecha digital. SkyNet, filial de ETB, y que tiene una trayectoria de más de 20 años en el país, es una de ellas. La empresa de telecomunicaciones se ha dedicado a suplir las necesidades de conexión en las regiones más remotas del país como la Orinoquía, la Amazonía y el Pacífico, gracias a la tecnología con la que opera.