“El mejor amigo de una orca macho es su madre”: revelador estudio científico muestra asombrosas cualidades de las ballenas

El mejor amigo de una orca macho es su madre, en especial cuando han superado la fase reproductiva. Esto, de acuerdo con un nuevo estudio publicado el jueves en la revista científica Current Biology, según el cual las orcas hembra que han alcanzado la menopausia protegen más a sus hijos de posibles heridas en peleas, aunque no a sus hijas.

Las orcas, también llamadas “ballenas asesinas”, no tienen un predador natural y esta población se nutre principalmente de salmón, no de presas que puedan morder. Por lo que las mordidas no pueden haber sido infligidas sino por sus congéneres.