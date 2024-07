"Todos los niños somos iguales", dijo Carlos Vives al referirse a la situación de algunos menores colombianos afectados por la violencia y la pobreza.



El cantante samario aprovechó la oportunidad para hablar de sus hijos y expresar la latente necesidad de conservar ese espíritu infantil que lo ha caracterizado hoy.



"Hay niños menos afortunados que nuestros hijos. A ellos son los que tenemos que ayudar, si nos preocupamos por el presente, que son ellos, no tendremos que preocuparnos por el futuro".



También aceptó que está estudiando la posibilidad de volver a actuar, pues lo ve como volver a sus raíces aunque "Me da miedo volver a actuar, porque las cosas han cambiado mucho", dijo. "Pero si me dan la oportunidad de algo bueno, estoy dispuesto a correr ese riesgo".



Sobre Margarita Rosa de Francisco aclaró que, sería interesante volver a actuar con ella porque "lo único que se necesita para actuar con alguien es que haya química y de eso siempre ha habido entre los dos".



Como es costumbre, Vives habló sobre el orgullo que despierta ser colombiano y expresó, "la mejor manera de responder porqué soy caribe, es que, soy caribe porque ajá, llevo eso en mi piel".



Sobre su concierto el viernes, el ganador de tres Grammys expresó estar bastante alagador el récord de ventas en la boletería, que se agotaron 15 días antes.



"El espectáculo tiene que ser como la fiesta en la casa, porque estamos en casa".



Vea en SEMANA entrevista de Julio Sánchez Cristo a Carlos Vives