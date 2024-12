En cuanto a la función de los taladros, de los 246 equipos en existencia consolidados para junio de 2020, 113 fueron de labores de drilling, de los cuales 32 se reportaron como contratados y 18 como activos.

“Es importante resaltar que, de los 18 equipos activos, 11 estuvieron en espera, cero en movilización y 7 en operación. Si bien, el total de activos se mantuvo, es importante resaltar que los taladros en operación han mostrado crecimiento constante en los últimos dos meses, lo cual genera positivismo en este segmento”, dijo Campetrol.

La entidad agregó que en junio se reportaron 133 taladros destinados a funciones de workover. De ellos, hubo 58 equipos registrados como contratados, de los cuales 27 estuvieron activos.

“Es importante resaltar que, por la dinámica que tienen las operaciones que manejan estos equipos (Workover, Well intervention, Well services y Completion), no se realiza la discriminación entre operando, en movilización y en espera, a diferencia de los equipos de drilling”, indicó.

A medida que se recuperen los precios del petróleo, se espera que la actividad petrolera en el país mejore. Los precios del petróleo bajaron este jueves en un mercado atento a los volúmenes de oferta en el mundo tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus aliados de mantener el calendario de ajuste de producción.

El barril de Brent del mar del Norte para septiembre terminó en US$43,37 en Londres, una baja de 0,96% sobre el miércoles.