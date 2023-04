Adiós a HBO Max, ahora será Max: así quedaron los precios del servicio para los actuales suscriptores

Warner ha anunciado el lanzamiento de su nueva plataforma de contenidos vía streaming, la cual adoptará el nombre de Max. Con esta decisión se consolida la apuesta de acabar con HBO Max y de poner en un sólo servicio toda la oferta audiovisual que la compañía posee tras la fusión con Discovery.

Este nuevo servicio ofrecerá los contenidos que estaban presentes en HBO Max junto con las diferentes producciones que posee la plataforma Discovery+. De manera que los usuarios podrán acceder a las películas de Warner Bros, Series de HBO, el Universo DC, animaciones de Cartoon Network, junto a realities, shows de gastronomía, ciencia, entre otros programas.

En el marco de este anuncio, Max también mostró adelantos de otros títulos, como la nueva serie de El pingüino (producción que sería spinoff de la cinta The Batman) junto a producciones como The Sympathizer, True Detective: Night Country, The Regime, SmartLess: On The Road, y Gremlins: Secrets of the Mogwai.

HBO Max dejará de existir y pasará a ser Max - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuáles son las nuevas tarifas de Max?

Max ofrecerá tres opciones de precios para los usuarios en Estados Unidos, las cuales cuentan con las siguientes variaciones:

Max Ad Lite: 9.99 dólares/mes (44.426 pesos colombianos) o 99.99 dólares/año (444.665 pesos) por el acceso de dos dispositivos conectados simultáneamente, resolución de 1080p, sin descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1.

Max Ad Free: 15.99 dólares/mes (71.109 pesos colombianos) o 149.99 dólares/año (667.020 pesos) permite tener dos dispositivos conectados, resolución 1080p, 30 descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1

Max Ultimate Ad Free: 19.99 dólares/mes (88.897 pesos colombianos) o 199.99 dólares/año (444.665 pesos) ofrece cuatro equipos conectados simultáneamente, resolución de hasta 4K UHD, 100 descargas sin conexión, calidad de sonido Dolby Atmos.

Cabe precisar que Warner indicó que el servicio de Max permanecería bajo las mismas condiciones para los suscriptores de HBO Max, se mantendrá el mismo usuario, contraseña y precio, pero el servicio ofrecerá nuevas posibilidades de suscripción. Sin embargo, la marca aún no ha precisado cuáles serán las condiciones con las que llegará este servicio para los usuarios de América Latina.

Max ofrecerá acceso a todos los contenidos de Discovery. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué cambios llegarán con la plataforma Max?

Opciones de personalización: Max ofrecería más opciones para que el usuario pueda explorar o acceder a los contenidos que son de su interés de una forma más dinámica e inteligente.

Experiencia para niños más destacada: el servicio ofrecerá la posibilidad de crear un perfil infantil predeterminado para los nuevos suscriptores, junto con más opciones de control parental. Los padres podrán personalizar la configuración y limitar el contenido en el perfil infantil, según varias clasificaciones que están en función de la edad de los menores, además, será posible establecer un PIN a otros perfiles para impedir que los niños accedan a contenidos para adultos.

Navegación simplificada: la interfaz del servicio contaría con un diseño más intuitivo, junto a un sistema de categorías simplificadas, accesos directos, secciones dedicadas para ciertas marcas, junto a barras de contenido temático. Con esta configuración el usuario podría encontrar con más facilidad los contenidos que son de su interés.

4K UHD: el plan Ultimate Ad-Free de Max tendrá un catálogo ampliado de contenidos disponibles en 4K UHD, incluyendo contenidos aclamados como Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter, Lord of the Rings, The Dark Knight Trilogy, entre otras producciones. La marca precisó que todas las películas de Warner Bros estrenadas en 2023 y en adelante también estarán disponibles en 4K UHD cuando lleguen a Max tras su estreno en los cines.

Max estará disponible para televisores inteligentes y otros dispositivos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Vale la pena reiterar que Warner aún no ha emitido información oficial indicando en qué momento de 2023 se implementará el servicio de Max en América Latina. Por lo tanto, aún no hay certeza sobre las tarifas que pagarían los nuevos usuarios de Colombia y tampoco se conoce cuáles serían las condiciones de esta plataforma para los usuarios que ya cuentan con una suscripción en HBO Max.