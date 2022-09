Adiós al estado “en línea”: Juanita Gómez, explica cuál es la nueva actualización de WhatsApp

WhatsApp es una plataforma de la compañía Meta, misma que tiene otro conjunto de redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Tal ha sido su utilidad, que cada vez se actualiza mejorando su servicio.

Algunas de sus funciones van desde crear grupos a realizar videollamadas entre distintos contactos. Sin embargo, en los últimos días la compañía anunció una nueva configuración que ha causado revuelo entre sus usuarios: la posibilidad de personalizar el estado ‘en línea’, una función –hasta el momento– que le permite a los contactos –sin eximir alguno– observar si se está en ese momento o no conectado.

Si la nueva actualización es posible, se podrá configurar entre: ‘Todos’, ‘Mis contactos’, ‘Mis contactos, excepto...’ y ‘Nadie’, según se prefiera.

Es de mencionar que lo anterior está en proceso de actualización, lo que quiere decir que aún no se puede disfrutar de esta posible configuración. Tal ha sido la reacción de los usuarios que usan esta plataforma de comunicación, tras dicho anuncio, que desde hace mucho esperaron decidir entre sus contactos entre quienes quieren o no, que los vean ‘en línea’.

De acuerdo con la compañía, “si un contacto está en línea, significa que tiene WhatsApp abierto en primer plano en el dispositivo y tiene conexión a internet. Sin embargo, eso no significa que el contacto haya visto tu mensaje”.

No obstante, uno de las claves que hoy en día se utilizan para pasar desapercibido por WhatsApp, es quitar el internet del dispositivo, entrar a la aplicación móvil, contestar o mirar lo que se desea, y salir de esta. Y luego, volver a conectarse al wifi o, quizá, prender los datos, sin que nadie sepa que se estuvo ‘en línea’.

Lo anterior ha recibido comentarios positivos, como los siguientes:

“¡Súper! Responder o no, así como responder ya o más tarde, es decisión personal que no necesita ningún tipo de explicación para los demás”; “Qué felicidad. Yo que no tengo ni ‘hora de última vez’ ni ‘chulitos azules’. Lo que faltaba para ser feliz”, son dos de los cientos de respuestas tras el anuncio de la compañía.

Las otras actualizaciones de la ‘app’

Cabe recordar que entre las últimas actualizaciones que también anunció la compañía se encuentran:

Abandonar en silencio un grupo: resulta que en cualquier chat de más de 3 personas, los integrantes podían observar quien decidió salirse. La compañía afirma que lo anterior va a ser privado, pues solo los administradores se les notificará quien abandonó el grupo y no a todos sus miembros.

Bloquear captura de pantalla: una de screenshot, o como también se le conoce, un ‘pantallazo’. Sin embargo, se encuentra en un período de prueba. una de las últimas funciones de WhatsApp con el hecho de proteger la privacidad de sus usuarios es la visualización única, que consiste en enviar una foto, una imagen o tal vez un archivo, que al ser abierto por única vez, expira. Por esto, la compañía asegura que con su cifrado de extremo a extremo que “ni siquiera WhatsApp puede verlos”, el receptor no podrá ni sacar un, o como también se le conoce, un ‘pantallazo’. Sin embargo, se encuentra en un período de prueba.

Foto referencia sobre WhatsAPP (Ilustración fotográfica de Lorenzo Di Cola/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Tal y como lo indica la app, es de vital importancia mantener seguros los datos de sus usuarios, por lo que “el cifrado de extremo a extremo garantiza que solo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo. Con la copia de seguridad cifrada de extremo a extremo, puedes añadir la misma capa de protección a tu copia de seguridad en iCloud o Google Drive”, indica en su sitio web WhatsApp.

Las copia de seguridad de extremo a extremo no es una obligación. Si el usuario quiere desactivar esta función, lo podrá configurar, pero se debe precisar que al hacerlo los mensajes y los archivos multimedia dejarán de alojarse en la nube según como se haya habilitado.