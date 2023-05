Alerta para usuarios: Estos son los celulares que perderán acceso a WhatsApp a partir de este jueves 18 de mayo

Será necesario adquirir un nuevo móvil, pero para no perder ninguna de las conversaciones ni archivos de como fotos, videos, etc, se debe hacer una copia de seguridad.

Las aplicaciones se actualizan permanentemente con el propósito de introducir nuevas funciones con las que buscan no solo prestar un mejor servicio, sino captar nuevos usuarios.

Pero a la par que eso sucede, estas comienzan a volverse obsoletas para algunos equipos como el caso de los teléfonos celulares o las tabletas, debido a que requieren más espacio para poderlas “bajar” o actualizar.

La obsolescencia se da específicamente de acuerdo con el año en que fue fabricado el dispositivo y el sistema operativo con el que funciona. Entre más antiguo es imposible actualizar las aplicaciones, como el caso de WhatsApp que utilizamos para el envío y recepción de mensajes.

Precisamente, este jueves 18 de mayo en varios equipos ya no se podrá actualizar esta app de mensajería instantánea, por lo que sería necesario adquirir un nuevo móvil, pero para no perder ninguna de las conversaciones ni archivos de como fotos, videos, etc, se debe hacer una copia de seguridad.

En este listado se encuentran los modelos Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

Así mismo, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

En algunos casos los usuarios de la aplicación pueden ver las notificaciones de los mensajes, pero no puede responderlos, tampoco podrás recibir llamadas o videollamadas, ni chatear o recuperar los stickers. - Foto: Agencia AFP

Igualmente, aparecen: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, Sony Xperia M, Lenovo A820, ZTE V956 - UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight y Archos 53 Platinum.

Finalmente, se encuentran iPhone 6S, iPhone SE, así como iPhone 6S Plus

Entre las dificultades que tendrán los usuarios de algunos equipos con el sistema operativo Android viejos se encuentran por ejemplo que los usuarios de la aplicación puedan ver las notificaciones de los mensajes, pero no puede responderlos, tampoco podrás recibir llamadas o videollamadas, ni chatear o recuperar los stickers.

Se debe tener en cuenta, además, que cuando WhatsApp se instale en el equipo nuevo, en el anterior ya no podrá recibir mensajes ni enviarlos. Tampoco será posible realizar llamadas o videollamadas. Incluso, los mensajes de audio no podrán ser reproducidos, los stickers tampoco serán rescatados.

Se debe tener en cuenta, además, que cuando WhatsApp se instale en el equipo nuevo, en el anterior ya no podrá recibir mensajes ni enviarlos. (Photo by Chesnot/Getty Images) - Foto: Getty Images

WhatsApp introduce el bloqueo de chats

WhatsApp presentó la nueva función de seguridad bloqueo de chats, con la que permite trasladar una conversación de la bandeja de entrada a una carpeta propia a la que solo se puede acceder con contraseña o datos biométricos.

De esta manera continúa implementando formas de proteger y garantizar la privacidad de los mensajes y conversaciones de los usuarios.

WhatsApp presentó la nueva función de seguridad bloqueo de chats, con la que permite trasladar una conversación de la bandeja de entrada a una carpeta propia a la que solo se puede acceder con contraseña o datos biométricos. (Photo Illustration by Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Como se señaló anteriormente se puede acceder a través de una contraseña o de datos biométricos, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

Así anunció el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a través de una publicación en Facebook, en la que señala que se trata de una forma de “hacer que las conversaciones sean más privadas”. También indica que las notificaciones relativas a los chats bloqueados no mostrarán el remitente ni el contenido del mensaje.

Tal y como explicó WhatsApp en un comunicado, para bloquear un chat, basta con pulsar el nombre de la persona o grupo para acceder a la pantalla de información y, tras ello, seleccionar la opción ‘Bloquear’.

Por otra parte, para acceder a estos chats bloqueados, se ha de arrastrar la bandeja de entrada hacia abajo para que aparezca la carpeta de las conversaciones bloqueadas. Una vez ha aparecido, se podrá acceder a ella con el método de autenticación seleccionado.

Según WhatsApp, esta función de bloqueo de chats se ideó pensando en aquellas personas que, de vez en cuando, deben compartir su teléfono con un familiar u otras personas. Así como, ocasiones en las que los usuarios no desean que otras personas puedan ver las notificaciones de chats “especiales”.

Además de todo ello, la plataforma indicó que “durante los próximos meses” agregará más opciones a esta función, como la posibilidad de bloquear conversaciones en dispositivos vinculados y crear una contraseña personalizada para los chats, es decir, que sea distinta de la que se utiliza para desbloquear el teléfono.

* Con información de Europa Press