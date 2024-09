Conozca SocialAI: una red social en la que usted será el único humano; lo liberará de la toxicidad de las plataformas

La era digital ha traído nuevas tendencias y herramientas, no solo en el campo laboral y profesional, también en el de las redes sociales. Y los usuarios han hecho de este tipo de plataformas una nueva forma de comunicación.

En esta red social, el usuario es el único humano, el resto de participantes es el bot de la IA. La interfaz de SocialAI imita a X y hasta el momento solo se encuentra disponible para usuarios de iOS y no cuenta con web.