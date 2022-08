Apple planea integrar publicidad en su App Store, ¿en qué consiste este cambio?

Apple está apostando por introducir anuncios en su tienda de aplicaciones para iOS, App Store, y ha comenzado a desplegarlos en nuevas secciones de este servicio, como la de inicio, denominada ‘Hoy’, y las páginas de aplicaciones individuales.

Actualmente, la App Store presenta dos espacios donde introduce publicidad. Uno de ellos se sitúa en la pestaña principal ‘Buscar’, mientras que otra parte de sus anuncios se sitúan en el apartado de resultados de búsqueda.

Sin embargo, la compañía está abriendo nuevas posibilidades a los anunciantes dentro de su tienda virtual, tal y como ha publicado 9to5Mac, que indica que los desarrolladores podrán colocar sus anuncios fuera de sus pestañas habituales, como un nuevo recurso para aumentar el flujo de anuncios y pauta.

Según ha indicado el fabricante tecnológico a este medio, la pestaña de inicio, ‘Hoy’, seguirá estando enfocada al descubrimiento y este espacio publicitario se marcará de forma clara para distinguirlo del resto del contenido. Lo hará con el mismo ‘banner’ y fondo azul que ya integran los anuncios situados en la pestaña de ‘Buscar’.

En segunda instancia, Apple planea colocar anuncios en las propias páginas de las aplicaciones. Concretamente, en la parte inferior de la página del producto, debajo del ‘banner’ que muestra otras ‘apps’ del desarrollador.

Por su parte, la compañía ha indicado a través de un comunicado al que ha tenido acceso 9to5Mac que estas nuevas ubicaciones publicitarias brindan a los desarrolladores una forma adicional de llegar a sus clientes potenciales.

“Al igual que nuestras otras ofertas publicitarias, estas nuevas ubicaciones de anuncios (...) solo contendrán contenido de las páginas de productos de App Store aprobadas de las aplicaciones y se adherirán a los mismos estándares rigurosos de privacidad”, ha puntualizado Apple.

En este escrito la compañía también ha comentado que planea comenzar a probar los nuevos anuncios “pronto”, aunque no ha adelantado una fecha concreta para implementar esta publicidad.

Conviene recordar que, actualmente, Apple permite a los usuarios bloquear los anuncios personalizados, una opción de privacidad que también se extendería con la introducción de publicidad en las nuevas ubicaciones de la App Store.

Descubren cómo eran espiados los usuarios de Mac

Un grupo de investigadores de Eset descubrió una ‘backdoor’ o puerta trasera para macOS, que ha sido bautizada como CloudMensis, y que es capaz de recopilar información en los ordenadores de las víctimas mediante la exfiltración de documentos, mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos.

Este ‘malware’ utiliza los servicios de almacenamiento en la nube para comunicarse con los operadores, recibir órdenes y robar archivos, como explicó el equipo Eset Research en un comunicado.

Según los metadatos de los servicios de almacenamiento en la nube utilizados, el primer Mac comprometido por esta reciente campaña se registró el pasado 4 de febrero, cuando CloudMensis comenzó a transmitir comandos a los ‘bots’.

Además, en base al uso de vulnerabilidades para eludir las medidas de seguridad integradas en macOS, los operadores de ‘malware’ estarían tratando de maximizar el éxito de sus operaciones de espionaje.

Eset ha indicado que una vez que CloudMensis consigue ejecutar código en el sistema objetivo y obtiene privilegios de administrador, ejecuta la primera etapa del ‘software’ malicioso, que se encarga de descargar una segunda fase más funcional desde un servicio de almacenamiento en la nube.

En la segunda fase, presenta una serie de funciones para recopilar información, como pueden ser archivos adjuntos en correos electrónicos y otros datos sensibles.

En realidad, esta ‘backdoor’, hasta ahora desconocida, es capaz de lanzar 39 comandos desde los Macs comprometidos, como pueden ser pulsaciones de teclas, así como recopilar capturas de pantalla o listados de archivos del almacenamiento extraíble.

Para poder trabajar, soporta tres proveedores diferentes, como son pCloud, Yandex Disk y Dropbox. De hecho, la configuración incluida en la muestra analizada por los investigadores contiene tókens de autenticación para pCloud y Yandex Disk.

Eset indicó que durante la investigación realizada no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad no revelada, esto es, de día cero, utilizada por este grupo. Debido a eso, ha recomendado ejecutar una actualización en los dispositivos Mac para evitar, al menos, que el ‘malware’ pueda sortear las medidas de seguridad incorporadas en el propio sistema operativo.

La compañía también señaló que no saben cómo se distribuye inicialmente esta amenaza, ni quiénes son sus objetivos, pero que “la calidad general del código y la falta de ofuscación muestran que los autores pueden no estar muy familiarizados con el desarrollo de amenazas para Mac y no son tan avanzados”, ha apuntado el investigador de Eset Marc-Etienne Léveillé.

Por su parte, Apple ha reconocido la presencia de ‘software’ espía dirigido a los usuarios de sus productos y está adelantando el modo Lockdown (anunciado hace unos días) en iOS, iPadOS y macOS. Esta solución desactiva funciones frecuentemente explotadas para obtener la ejecución de código y desplegar ‘malware’ en los ordenadores comprometidos.

*Con información de Europa Press.