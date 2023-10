Así de fácil puede eliminar una foto que se envió por error en WhatsApp

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp, aplicación de mensajería | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ojo, que no se pierdan los aguacates: este dispositivo ayudará a saber cuándo están listos para comerlos

Contexto: Ojo, que no se pierdan los aguacates: este dispositivo ayudará a saber cuándo están listos para comerlos

Pasos para eliminar una foto enviada por error en WhatsApp

Actuar rápidamente

Tan pronto como el usuario se dé cuenta de que envió una foto por error, debe actuar con prontitud. WhatsApp solo permite eliminar mensajes para todos dentro de un período específico, generalmente alrededor de una hora después de enviar el mensaje. Entonces, cuanto más rápido se actúe, mayores serán las posibilidades de que los destinatarios no hayan visto la foto.

Mantener presionada la foto

Seleccionar “Eliminar para todos”

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Confirmar la eliminación

Desactivar conexión de datos y Wifi

Consejos adicionales para manejar la situación

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los fanáticos al área tecnológica suelen explorar WhatsApp y relevar distintos trucos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Es importante recordar que, aunque WhatsApp ofrece la opción de eliminar mensajes para todos, esta función tiene limitaciones y no garantiza que la foto no haya sido vista por los destinatarios. Además, es importante tener en cuenta que una vez que la foto ha sido eliminada, no se puede recuperar.