Así puede traducir la letra de una canción en Spotify

Actualmente, Spotify es un servicio muy usado para escuchar música online, debido a que cuenta con un amplio catálogo al que frecuentemente implementa varias funciones interactivas para que los usuarios puedan construir y compartir sus diferentes playlists.

Sin embargo, algunos de sus usuarios ignoran que existe un pequeño truco para lograr traducir la letra de una canción que se está reproduciendo en la plataforma de música vía streaming.

¿Cómo traducir la letra de una canción en Spotify?

Para ejecutar este truco no es necesario descargar e instalar aplicaciones desarrolladas por terceros, pues la app de Spotify cuenta con una herramienta para poder traducir las letras de las canciones que están en la plataforma.

De manera que para poder tener la traducción de una canción se debe ejecutar el siguiente proceso:

Inicialmente, se debe reproducir la pista musical, segundos después aparecerá debajo de la barra de control de reproducción un cuadro de texto con un color característico. Ese es el apartado en donde se mostrará la letra de la canción a medida que esa se vaya reproduciendo.

En la parte superior de esta sección aparecerán tres botones, al pulsar el primero de ellos automáticamente la aplicación expandirá el cuadro de texto y comenzará a mostrar la traducción de la canción.

Spotify permite traducir las letras de las canciones. - Foto: Captura de pantalla / Semana

En pantalla, el usuario verá la letra original y debajo de cada estrofa una traducción en español.

Cabe recalcar que esta herramienta no solo funciona con temas musicales en inglés, también se puede emplear en canciones cuya letra está en otros idiomas como francés, portugués o alemán.

No obstante, hay que recalcar que esta herramienta no aplica para el 100 % del catálogo de canciones que están disponibles en Spotify, puesto que hay temas musicales que no cuentan con su letra y por ende no es posible generar su traducción.

¿Qué ocurre con las canciones que están en español?

Cuando el usuario está escuchando canciones en español y la aplicación está configurada en ese idioma, el botón de traducción no se activará cuando aparezca el cuadro de color con la letra de ese tema.

De manera que una persona no podrá usar Spotify para ver la letra de un tema musical en español en otro idioma. En ese caso, sí será necesario acudir a otras herramientas para poder generar la traducción al inglés u otro lenguaje.

Podcasts en Spotify SPOTIFY (Foto de ARCHIVO) 1/1/1970 - Foto: SPOTIFY

Otra opción es modificar el idioma con el que está configurado el teléfono, de esta manera, cuando se reproduzcan canciones en español, la plataforma podría generar una traducción en el lenguaje que estableció el usuario para su smartphone.

En caso de los usuarios iPhone, solo será necesario dirigirse a la configuración del equipo para luego abrir la opción de ‘General’ y finalmente pulsar en la opción ‘Idioma y región’. Una vez allí, se tendrá que elegir un lenguaje como inglés u otro idioma.

Por otra parte, los usuarios de teléfonos Android deberán abrir la configuración del equipo y luego ingresar a ‘Sistema’ y en ese apartado seleccionar la opción ‘Idiomas y entradas’. Finalmente, se tendrá que seleccionar el lenguaje al que se desea cambiar.

¿Cómo impedir que Spotify se devore los datos móviles del teléfono?

Cabe destacar que las personas que cuentan con una suscripción al servicio Prémium de Spotify pueden acceder a una función que les permite descargar sus canciones favoritas, con este recurso se puede escuchar música sin depender de una conexión a Internet.

De hecho, esta función es de gran utilidad cuando se está viajando en avión o en caso de que queden pocos datos en el plan que se tiene con una empresa de telefonía móvil.

Por otra parte, la plataforma cuenta con varias opciones para configurar la calidad del audio que se reproduce y, con ello, se puede reducir la cantidad de datos que se consumen cuando se escucha música.

Para realizar estos cambios, se debe acceder al menú de ajustes de Spotify, para ello se requiere pulsar el ícono con forma de tuerca que está en la parte superior de la pantalla. Después, será necesario deslizar el dedo hacia abajo hasta llegar a un apartado llamado ‘Calidad del sonido’.

En dicha opción, el usuario podrá calibrar el consumo de datos que ejecuta la aplicación cuando se está reproduciendo música, lo recomendable es seleccionar la calidad baja cuando el teléfono use datos móviles para reproducir música. De igual manera, se recomienda activar la función que regula la calidad del audio en función a la conexión que tenga el equipo.

Las plataformas de música vía streaming son muy populares entre usuarios de smartphones - Foto: Getty Images

También se recomienda seleccionar la máxima calidad de audio cuando el smartphone se encuentra conectado a una red wifi, de este modo, el usuario tendrá una buena experiencia con sus canciones favoritas.

Al ejecutar estos ajustes se puede garantizar que Spotify no acabará con todos los datos móviles de un plan y sin la necesidad de que una persona se vea obligada a dejar de utilizar la app para escuchar sus canciones favoritas, las cuales están presentes en las diferentes playlists que ha creado desde su perfil.

Cabe destacar que este método puede ser empleado en dispositivos que cuentan con el sistema operativo Android, junto a los teléfonos iPhone que operan con la plataforma iOS. Pese a que los menús puedan sufrir un ligero cambio, el procedimiento no tendrá una variación significativa.

Finalmente, la última recomendación es que el usuario procure mantener actualizada la aplicación de Spotify para así tener acceso a las últimas funciones y novedades que ofrece el servicio, pues estas herramientas contribuyen a controlar el consumo de datos móviles y también a mejorar la experiencia con la reproducción de las canciones.