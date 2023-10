Así se debe limpiar el motor de un carro para evitar un sobrecalentamiento

El mantenimiento adecuado de un carro es esencial para garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros, así como para crear un entorno agradable cada vez que se embarcan en un nuevo trayecto. Vale aclarar que, esto no se limita únicamente a tener limpio el exterior del vehículo, sino que abarca una serie de aspectos importantes que contribuyen a prolongar la vida útil del mismo y garantizar su óptimo rendimiento.

Los espejos, la carrocería y demás elementos son claves para la seguridad vial, pero, ¿qué pasa con el motor?, ¿también se limpia?, y si es así, ¿cómo debería hacerse para no provocar daños?

¿Por qué es importante limpiar el motor del carro?

¿Cómo limpiar el motor del carro sin provocar daños?

4. Una vez haya pasado el tiempo, retire el producto. Para ello, va a requerir de una máquina de vapor a presión, en caso de no tener una a la mano, puede ayudarse de un paño húmedo. Tenga en cuenta que, no puede usar agua de la llave, debe ser agua destilada que no conduzca a la electricidad.