¿Baterías de cemento? Así funciona la nueva pila que revolucionará la forma de recargar dispositivos electrónicos

Actualmente, la civilización humana tiene una gran necesidad de encontrar nuevas fuentes de energía que brinden una alta eficiencia y que no representen una amenaza contra el medio ambiente.

De acuerdo con el estudio publicado en una reciente edición de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el equipo responsable de la investigación y desarrollo de la batería de cemento afirman que el concreto y hollín tienen una reacción química con el agua que produce un compuesto altamente conductor a una nano escala.