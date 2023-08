Bill Gates revela cuáles son las tres áreas en las que debería estudiar si quiere tener trabajo en el futuro

En ese sentido, elegir qué estudiar es una tarea que necesita de responsabilidad y conciencia, ya que los trabajos de hoy no serán los mismos del mañana.

Así las cosas, el experto en innovación y desarrollo destaca que hay un trío de áreas ‘perfecto’ para salir adelante, y no fallar en el mercado laboral a largo plazo.

El cofundador de Microsoft Corp, Bill Gates, asiste a una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Kim Jin-pyo (no aparece en la foto), en la Asamblea Nacional el 16 de agosto de 2022 en Seúl, Corea del Sur. | Foto: Getty Images

Disciplinas ‘estrella’ para conseguir trabajo en el futuro

Finalmente, como tercera alternativa de aprendizaje académico, Bill Gates no deja atrás la importancia que tiene el área de la economía en el mundo. Esto porque las finanzas van más allá de la simple administración del dinero, si no que permite la generación de empresas, emprendimientos, entre otras formas de negocio.

Así las cosas, el multimillonario dice que aprender sobre alguna de las tres disciplinas ‘estrella’, abordadas anteriormente, no solo es una manera de enfrentarse a los retos laborales en un futuro, también los profesionales de estas áreas se convertirían en “un agente del cambio en todas las instituciones”.

Bill Gates asiste a la Gala Time 100 de 2022 en Frederick P. Rose Hall, Jazz at Lincoln Center el 8 de junio de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Michael Loccisano/Getty Images) | Foto: Getty Images

Sumado a esto, el ámbito económico también se puede ver influenciado por las elecciones presidenciales de Estados Unidos para 2024. “Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”, según el portal Gates Notes.