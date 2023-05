Bill Gates habló en 1997 sobre la profesión que está cambiando al mundo; muy pocos aprovecharon el truco y hoy son genios

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, es una de las mentes más brillantes en el mundo de la tecnología y hace poco se han revelado detalles de la entrevista que entregó para un libro publicado en 1997 y que también incluía encuentros con otras grandes celebridades como el propio Steve Jobs, fundador de Apple.

‘In the Company of Giants: Candid Conversations & the Visionaries of the Digital World’, es el texto en el que, entre otras cosas, habló sobre cómo debían actuar, a finales de los 90 y principios de siglo, las personas que se quisieran dedicar al mundo del desarrollo de software, profesión que, hoy por hoy, es una de las más cotizadas en el entorno laboral.

Según Gates, la clave estaba de rodearse de las mejores personas en este campo y aprovechar lo que ellas sabían y podían enseñar, para poder comenzar a crear productos que realmente marcaran un antes y un después en el campo tecnológico.

egún el cofundador de Microsoft, la experiencia de las personas que ya tenían un camino recorrido en este campo es fundamental. - Foto: Foto Gettyimages

“Si realmente quieres escribir un gran software, lo mejor es ir a trabajar con un grupo de personas que son muy buenas y trabajan en una variedad de productos diferentes. Si de verdad quieres convertirte en un gran desarrollador de software, necesitas mucha experiencia. (...) Pensar que vas a ser uno de los mejores desarrolladores de software del mundo sin trabajar junto a alguien con más antigüedad... Dudo que esa sea una visión muy artesanal”, explicaba Gates en su testimonio.

Según el cofundador de Microsoft, la experiencia de las personas que ya tenían un camino recorrido en este campo es fundamental para entender lo que se puede hacer y para que las nuevas ideas tengan fundamentos que las hagan perdurar en el tiempo.

Gates, en esa entrevista, acudió a uno de sus recuerdos más preciados y aseguró que pese a que sabía que se estaba convirtiendo en un gran desarrollador de software desde los 13 años, siempre buscó relacionarse con personas con mayor experiencia para que revisaran sus trabajos.

Por último, explicaba en el texto, que si era imposible acceder a estas personalidades, el truco radicaba en leer sus trabajos y concentrarse en sus códigos, esto con el fin de tener un panorama que pudiera orientar las acciones que se buscan desarrollar.

“Ve donde están los grandes desarrolladores de software. (...) Yo mismo, aunque había estado estudiando y trabajando con software desde los 13 años y me convertí en un desarrollador fantástico, no dejaba de pedir a grandes desarrolladores que echaran un vistazo mi código y me mostraran dónde podía ser mejor, cómo podía ser diferente. Pasar a un nuevo nivel. (...) La mejor manera de prepararse es escribir software y estudiar buenas aplicaciones que otras personas hayan escrito. En mi caso, iba al Centro de Ciencias de la Computación y sacaba listados [de código] de su sistema operativo de los cubos de basura”, dijo Gates en ese entonces.

El cofundador de Microsoft hablaba, a finales del siglo pasado, de cómo se podrían convertir, las nuevas promesas de la informática, en mejores desarrolladores. - Foto: REUTERS

Bill Gates afirma que la inteligencia artificial ‘matará’ a Google Search y a Amazon

En medio del avance que ha demostrado en los últimos meses la tecnología por cuenta de la inteligencia artificial y los retos y oportunidades que ello ha planteado, se conocieron unas nuevas declaraciones del cofundador de Microsoft, Bill Gates, quien en el marco de un evento conocido como Goldman Sachs expuso algunas de sus apreciaciones sobre dicha tecnología, advirtiendo la ingente puja y carrera que se ha suscitado en torno a las empresas tecnológicas en el camino por tomar la delantera en los desarrollos.

En ese sentido, el experto versó sobre los intereses de importantes empresas en lograr el desarrollo de un asistente basado en dicha tecnología, advirtiendo que quien alcance el logro tomará una importante ventaja frente a sus competidores.

Según declaró Gates, a su parecer, la inclusión de la inteligencia artificial está cambiando significativamente el comportamiento de los usuarios en la web, señalando que la tendencia está conduciendo a que los internautas cada vez sean menos; es decir, a que la necesidad de visitar páginas web cada vez se reduzca más, y que la tendencia se centre ahora en el uso de herramientas digitales.

Según declaró Gates, a su parecer, la inclusión de la inteligencia artificial está cambiando significativamente el comportamiento de los usuarios en la web. - Foto: Getty Images for TIME

Así, Gates nota cómo la inteligencia artificial, y el desarrollo de un asistente, comenzará a adoptar algunas de las tareas que actualmente son realizadas por humanos, señalando que los cambios que se avizoran en el panorama son tan abruptos que ello significa una alteración significativa en la forma en la que los humano se relacionan con la tecnología.

En consecuencia, dos de las áreas en las que Gates avizora cambios se refieren a la forma en la que los usuarios buscan contenidos en internet, por lo que señala que la herramienta del buscador de Google cambiará significativamente, así como las herramientas que maneja la plataforma Amazon.

En ese sentido, Gates se ha referido a cómo la inteligencia artificial entrará a formar parte de la rutina de los seres humanos, a tal punto que comenzará a asumir tareas de planeación y apoyo a la rutina de los humanos, incluso adoptando tareas como leer algunas “cosas” que los humanos no tienen tiempo de atender.