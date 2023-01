No se quede por fuera de la batalla: así puede hacer el pre registro para jugar Call of Duty: Warzone Mobile gratis

Recientemente Activision habilitó en la página oficial de ‘Call of Duty: Warzone Mobile’ dos ofrece opciones para que los fanáticos del popular shooter en primera persona puedan hacer un pre registro y así tengan la posibilidad de estar en el grupo de los primeros jugadores en acceder a esta nueva entrega.

¿Cómo hacer el pre registro para Call of Duty: Warzone Mobile en Android?

De manera que en este momento los jugadores cuentan con una opción de registro mediante un código QR, que deberá ser escaneado a través del teléfono inteligente del usuario y que posteriormente le dirigirá a Google Play Store.

La otra opción es acceder directamente a Play Store y pulsar en el botón verde con la palabra “Registro previo”, una vez hecho esto el dispositivo del usuario entrará en la lista y cuando se libere el juego para la región en donde se encuentra el jugador se habilitará su acceso.

Pre registro para jugar Call of Duty: Warzone Mobile en Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

¿Cómo hacer el pre registro para Call of Duty: Warzone Mobile en iOS?

Al igual que para los usuarios de dispositivos Android, en el sitio web oficial de ‘Call of Duty: Warzone Mobile’ (creado por Activision) aparecen dos opciones de pre registro, la primera es a través de un código QR que deberá escanearse a través de un iPhone o iPad.

Al escanear el código el usuario será dirigido a la App Store y allí solamente tendrá que pulsar en el botón “Registro previo”. Después de ello, el dispositivo del jugador quedará en una lista de espera y se habilitará su acceso al juego cuando el título sea habilitado en la región en donde se encuentra ubicado.

La otra opción es ingresar directamente a la App Store y seguir los pasos anteriormente mencionados.

Pre registro para jugar Call of Duty: Warzone Mobile en dispositivos iOS. - Foto: Captura de pantalla / Semana

¿Cuándo se lanzará ‘Call of Duty: Warzone Mobile’?

Hasta el momento Activision no ha confirmado una fecha para el lanzamiento de la nueva entrega de Call of Duty para dispositivos móviles, pero se espera que el juego esté disponible en algún momento del 2023, Es posible que los desarrolladores estén afinando detalles y haciendo pruebas con los servidores para que el juego no tenga problemas en su lanzamiento.

¿Qué recompensas habrá por realizar el registro previo para jugar ‘Call of Duty: Warzone Mobile’?

Al ejecutar el pre registro los jugadores tendrán acceso a un paquete especial que contiene varios ítems cosméticos. No obstante, los objetos exclusivos que se pueden adquirir variarían en función del grupo de registro que quede el usuario.

Los ítems disponibles están organizados de la siguiente manera.

5 millones de registros previos: vinilo, llama y emblema de Foe, Dark Familiar.

10 millones de registros previos: todo el contenido anterior junto a X12 (Prince of Hell).

15 millones de registros previos: todo el contenido anterior además de una M4 (Archfiend)

25 millones de registros previos: todo el contenido anterior junto a un atuendo para el operador Ghost (Condenado).

35 millones de registros previos: todo el contenido anterior y el mapa de Shoot House.

Call of Duty: Warzone Mobile, nuevo videojuego para dispositivos móviles. - Foto: Oficial Activision

Cabe señalar que hasta el momento ya se han superado los 26 millones de registros previos y por ello los fanáticos de la franquicia interesados en adquirir todos items disponibles tendrán que realizar su registro cuanto antes.

¿Cuáles requisitos mínimos que debe tener un dispositivo para poder jugar ‘Call of Duty: Warzone Mobile’?

Hace un par de Activision reveló cuáles son las características que un smartphone, tablet, iPhone o iPad deben tener para poder ejecutar el juego sin problemas. Si un dispositivo no cumple con estos requisitos la experiencia de juego no será satisfactoria y en ciertos casos se podría generar un daño en el equipo al imponerle una exigencia superior a sus capacidades.

Estas son los requisitos mínimos para poder jugar ‘Call of Duty: Warzone Mobile