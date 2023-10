‘Call of Duty: Warzone Mobile’ ya tiene fecha de lanzamiento y no llegará como un regalo de Navidad

Activision ha comunicado que el videojuego Call of Duty: Warzone Mobile , que estaba planeado para lanzarse este año, finalmente estará disponible casi a mediados de 2024, e incluirá la experiencia Warzone del mapa Rebirth Island.

La desarrolladora de videojuegos indicó en septiembre de 2022, en el marco del evento Call of Duty: Next, que la versión móvil de Call of Duty: Warzone estaría disponible para los usuarios a lo largo de 2023.