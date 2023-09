Creadores de Resident Evil anuncian un importante cambio para la saga, esto es lo que viene

Cuáles son los planes de Capcom

Novedades presentadas en Tokyo Game Show 2023

No obstante, esta trilogía también estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con Windows, aunque llegará más tarde, el 25 de octubre de 2024.

Otro de los anuncios del Tokyo Game Show 2023 es la llegada de My Hero Ultra Rumble , el juego gratuito de tipo ‘battle royale’ de Bandai Namco, a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el próximo jueves 28 de septiembre.

Assasins’s Creed NexusVR

Gerighty como productor ejecutivo en Tom Clacy’s The Division

Por otra parte, Ubisoft también ha anunciado el nombramiento de Julian Gerighty como productor ejecutivo de la franquicia Tom Clacy’s The Division, por lo que supervisará todos los juegos y productos de la marca, incluyendo Tom Clancy’s The Division 3, cuyo desarrollo lidera Massive Entertainment (que actualmente está reuniendo al equipo del juego).

Además, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, Gerighty también guiará los distintos elementos de producción interdependientes de la marca The Division, como el juego para móviles The Division Resurgence, en The Division Heartland y en The Division 2.