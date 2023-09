Spider-Man 2 incluirá un detalle ‘exclusivo’ de PS5 al ofrecer sonido en 3D

Marvel’s Spider-Man 2 llega con audio 3D

Otras novedades que PlayStation prepara

PlayStation confirmó la llegada de los videojuegos Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord y Resident Evil 4 VR Mode a su casco de realidad virtual PlayStation VR2, a los que se podrá jugar antes de que concluya este año 2023.

Este anuncio se hizo en el evento State of Play, que tuvo lugar tan solo unas horas después del que organiza Nintendo y en el que también anunció sus novedades, entre las que se encuentran el remake de Mario vs. Donkey Kong y Prince of Persia: The Lost Crown.