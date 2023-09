Canción creada por inteligencia artificial podría ganar premio Grammy a canción del año; esta es la razón por la cual la aceptaron

La canción creada por inteligencia artificial (IA) generativa y compuesta por el creador musical anónimo Ghostwriter, Heart on My Sleev e, ha sido presentada en las categorías de mejor canción de rap y canción del año de los premios Grammy, y podrá optar a ser galardonada, ya que “fue escrita por un humano”.

En este marco, Ghostwriter, el compositor anónimo de la canción Heart on My Sleeve, que utilizó la IA generativa para, entre otras cosas, simular las voces de los artistas Drake y The Weeknd, ha presentado dicho tema para la próxima edición de los premios Grammy, con la intención de participar en las categorías ‘Mejor canción de rap’ y ‘Canción del año’.