ChatGPT sigue amenazando profesiones; los próximos en la mira de la IA son los protagonistas del mundo del entretenimiento

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Mientras los guionistas de Hollywood siguen exigiendo mejores condiciones laborales y un salario más justo por su trabajo, apareció una posibilidad que podría afectar el futuro de la industria y que dejaría en la cuerda floja a los escritores de películas, series y otros programas.

En medio de esta disputa, la Inteligencia Artificial (IA) ha entrado al ruedo y ha puesto en alerta a los guionistas, quienes además de buscar un mejor ingreso, también intentar regular el papel de esta tecnología para que su trabajo sea respetado y bien valorado por las compañías y las productoras cinematográficas.

La polémica se ha incrementado desde hace algunas semanas, según el portal Above the Line, cuando las compañías de streaming y algunos estudios comenzaron a contemplar la idea de incluir al poderoso ChatGPT en su nómina para que esta herramienta sea la encargada de escribir los guiones basándose en libros y obras de dominio público.

Hollywood es la cuna de la industria del entretenimiento y en este momento vive la huelga de los guinoistas y libretistas. - Foto: GC Images

Esta parece ser una de las salidas que contempla la industria en medio de la huelga indefinida decretada por el sindicato de guionistas de cine y televisión, medida que naturalmente fue rechazada por el Gremio de Escritores de Estados Unidos (WGA), quienes se vería relegados por estos bots a un segundo lugar, el de correctores, labor que aseguran, no están dispuestos a cumplir.

John August, miembro de esta organización, aseguró que los guionistas no estarían dispuestos a corregir el trabajo de una máquina, pues con esta medida, aseguran, sus sueldos se verían impactados y afectados.

Esta es la teoría de Warren Leight, guionista y productor ejecutivo de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, quien asegura que esto se trata de una estrategia para que las diferentes compañías de entretenimiento puedan pagar menos a los libretistas; además, se sumó a la postura de August, de no tener intensión de corregir los escritos hechos por ChatGPT, uno de los principales candidatos a reemplazarlos.

“Lo que la inteligencia artificial podría hacer es arrojar un trabajo confuso. En lugar de contratarte para hacer un primer borrador, [los estudios] te contratan para hacer un segundo borrador, que paga menos. Quieres cortar eso de raíz”, señaló Leight, en información recogida por el portal Hipertextual.

ChatGPT, de Open AI, es el principal candidato para reemplazar a los escritores y guionistas en Hollywood. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La WGA había aceptado, hace algunos días, la llegada de ChatGpt a la industria, peor había puesto algunas condiciones para que sus productos no fueran considerados como material literario o material fuente, esto, con el fin de ofrecer protección a los escritores, ya que la IA no vería afectado su salario ni tampoco se expondría a que no le reconocieran sus créditos.

El futuro de la industria está en una zona donde los guionistas coinciden en ver a la inteligencia artificial como un gran enemigo y una máquina de plagio, la cual resultaría mucho más económica y rentable para la industria que no tendría que cubrir los elevados costos que demandan estos profesionales.

Los guionistas están en contra de corregir los libretos escritos por la inteligencia artificial. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

“La Inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario, no puede usarse como material fuente y no pueden utilizarse guiones existentes para entrenar a una IA”, es el argumento de la WGA.

Pese a esto, Hollywood no descarta este camino, ya que le resultaría bastante rentable contratar libretistas que solo se dediquen a reescribir lo inicialmente hecho por ChatGPT, tal cual como ha venido sucediendo con otras profesiones como graficadores, periodistas y redactores.

Habrá que esperar en qué termina este pleito que enfrenta a los libretistas y guionistas con la poderosa industria cinematográfica de Hollywood, la cual mueve millones de dólares en cada proyecto y que busca ganar, aún más, ahorrando dinero con los salarios de los escritores que, hasta el momento, han sido las mentes detrás de los éxitos en las salas de cine.