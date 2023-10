¿Cómo abrir un carro cuando se quedan las llaves adentro?

El conducir carro no es una tarea fácil, pues al estrés por cuenta del tráfico, hay que sumarle las preocupaciones y afanes que tiene el conductor, algo que puede restarle concentración y distraerlo, al punto de olvidar o dejar las llaves dentro del vehículo.

Esto puede agravarse cuando el carro se queda encendido, algo que también es frecuente, pues hay quienes se bajan para ayudar a algún pasajero o revisar la falta de aire en una llanta y no se percatan de apagar el carro o de no ajustar la puerta, por lo que cuando esta se cierra por la gravedad, las cerraduras se bloquean automáticamente y allí viene el problema, pues además de que el vehículo quedó encendido, se está quemando combustible, algo que al aire libre no podría representar un riesgo para la salud, pero que si se da en un sótano o en un garaje cerrado, puede resultar peligroso.