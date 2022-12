Cómo descargar videos, estados o reels de Instagram y sin instalar ‘apps’ extrañas

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Actualmente, es muy común que los usuarios de redes sociales tengan la necesidad de descargar y guardar una publicación que se realizó desde una cuenta en Instagram, sin embargo, la plataforma de Meta aún no cuenta con una función específica que ayude a descargar de manera sencilla las fotos o videos que se comparten en dicha red social.

Esta situación se hace más compleja cuando se requiere bajar un estado o ‘reel’ que fue compartido por cierto perfil, pues dichos contenidos son aún más difíciles de descargar.

Pese a que en algunos casos se puede acudir a la opción de grabación de pantalla que ofrecen los smartphones, este recurso suele ser poco conveniente porque no captura los contenidos con una calidad adecuada. No obstante, hoy en día existen una serie de servicios online que facilitan la tarea de bajar los diferentes contenidos publicados en Instagram y sin necesidad de instalar apps o programas sospechosos.

El truco para descargar videos, estados o reels de Instagram

Existe una herramienta llamada SSSGram, plataforma que opera totalmente online y que permite descargar cualquier tipo de video que haya sido publicado en Instagram, esto incluye los ‘reels’ y ‘estados’, además, cuenta con otras herramientas que hacen posible convertir archivos a otros formatos.

La gran ventaja de este servicio es que es totalmente gratuita y no requiere de la instalación de plug-ins o complementos que podrían afectar el funcionamiento de los dispositivos del usuario.

Para descargar contenidos de Instagram mediante SSSGram se deben seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, es necesario que el usuario ingrese a Instagram y abra el contenido que desea descargar, posteriormente tendrá que copiar el enlace de la publicación, enlace, para ello tendrá que pulsar el botón de los tres puntos (ubicado en la parte superior derecha de la pantalla) y después habrá que selecciona la opción “Copiar enlace”.

Este procedimiento aplica de la misma manera cuando se desea descargar un reel, no obstante, en el caso de los ‘estados’ será necesario usar la versión web de Instagram y así obtener el enlace de esa publicación. Para ello, solo se debe ingresar al perfil que publicó el estado, luego abrirlo y copiar el link que aparece en el navegador.

Después de tener el enlace de la publicación, habrá que ingresar al sitio web de SSSGram, ya sea desde un PC o usando un navegador web para dispositivos Android. Posteriormente, será necesario pegar el link en la barra de búsqueda que aparece en el portal web y luego pulsar el botón ‘descargar’.

Una vez realizado este proceso, el usuario tendrá que esperar unos cuantos segundos hasta que el servicio prepare el contenido que se va a bajar.

Ahora habrá que pulsar nuevamente el botón azul con la palabra ‘descargar’ y automáticamente se ejecutará la transferencia del archivo al disco duro del PC o a la memoria interna del teléfono.

Por lo tanto, el bajar contenidos publicados en Instagram solo tomará unos cuantos segundos, además, el servicio no cuenta con un límite de descargas.

¿Qué ventajas tiene este servicio?

Gracias a que es un servicio que se ejecuta online, no será necesario ejecutar la instalación de apps o complementos, en consecuencia, se evita la presencia de programas maliciosos en los dispositivos, además, esto ayuda a no saturar la memoria del equipo con software. Por otra parte, se trata de una plataforma que carece de anuncios publicitarios, por ello el usuario no verá banners o avisos con ofertas falsas que lo lleven a sitios web con malware.

Finalmente, la herramienta no exige realizar registro un registro en el sitio web y por ello quienes o empleen no se verán obligados a dejar información personal en formularios.