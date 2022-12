WhatsApp: así se pueden recuperar los mensajes eliminados por los contactos

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, debido a que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios y a través de ella se puede compartir todo serie de archivos, desde fotos, videos y documentos o solamente mensajes de texto.

Asimismo, la aplicación también se caracteriza por otras funciones como, por ejemplo, eliminar los mensajes no deseados, es decir, que cada usuario podrá borrar cualquier mensaje, dejando sin opciones de poder leerlo a la otra persona. No obstante, muchas personas quedan con la curiosidad de lo que se ha enviado, razón por la cual hacen todo lo posible para descubrir el contenido.

Sin embargo, la plataforma de Meta no permite recuperar los mensajes eliminados a no ser que el usuario se apoye de aplicaciones externas, como WhatsApp Plus, Fouad , entre otras, pero este método no es tan recomendable, debido a que la seguridad y privacidad queda expuesta a estas aplicaciones no oficiales.

Ahora bien, los dispositivos móviles con un sistema operativo Android cuentan con una herramienta para recuperar el contenido de los mensajes eliminados, motivo por el cual se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresar a los ‘Ajustes’.

Acceder al apartado de ‘Notificaciones’.

Seleccionar la opción ‘Estilo de notificación emergente’ y pulsar en ‘Detallado’.

Acto seguido, presionar en ‘Enviados recientemente’ y pulsar en ‘Más.

Luego hacer clic en ‘Mas recientes’ y oprimir en ‘Todas’.

Activar el interruptor de WhatsApp.

Luego de realizar estos pasos, los usuarios de ingresar a la aplicación y dirigirse al apartado de ‘Ajustes’ y acto seguido ‘Notificaciones’. Ahora, se tendrá que activar el interruptor ' Notificaciones en alta prioridad’.

En ese orden de ideas, se mostrará una vista previa del mensaje recibido en la parte superior del dispositivo. Además, se debe verificar que el tono de la notificación esté en ‘Predeterminado’.

WhatsApp: así se pueden transferir los chats de un iPhone a otro

Cuando se adquiere un nuevo dispositivo móvil, es normal que se trate de averiguar todas las funciones y novedades que ofrece, esto con el objetivo para sacar su mayor potencial.

Asimismo, cuando se adquiere un nuevo celular, es importante realizar una transferencia de datos, especialmente si es desde un iPhone a otro, debido a la constante información que se maneja, especialmente en las conversaciones de WhatsApp.

Como es bien sabido, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, razón por la cual se vuelve indispensable para el trabajo o estudio.

Ahora bien, para no perder los chats en la aplicación, existen dos métodos para lograrlo. El primero de ellos, es una copia de seguridad a través de iCloud y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar al apartado de ‘Configuración’.

Seleccionar en el ID de Apple el nombre del usuario.

Buscar y presionar la opción ‘iCloud’.

Acto seguido, activar la herramienta ‘Copia de seguridad de iCloud’.

Luego, se tendrá que deslizar el interruptor hacia el lado derecho de la opción ´Respaldar ahora’.

Reiniciar el dispositivo móvil.

Eliminar todos los archivos existentes del iPhone.

En ese orden de ideas, para activar la copia de seguridad en un nuevo celular, tendrá que ingresar a la ‘Configuración’ e ingresar al apartado ‘Aplicaciones’. Acto seguido, en ‘Restaurar’ y colocar el mismo ID de iCloud.

El segundo método es a través desde una copia de seguridad desde WhatsApp, y se realiza con los siguientes pasos:

Cerciorarse de activar la copia de seguridad de iCloud en los dos iPhone.

Ingresar al antiguo dispositivo y abrir WhatsApp.

Seleccionar la ‘Configuración del chat’.

Acto seguido, elegir la ‘Copia de seguridad del chat’ y posteriormente ‘Copia de seguridad ahora’.

De esta forma, iCloud guardará todos los datos de WhatsApp.

Finalmente, para activar este proceso en el nuevo iPhone, se debe ingresar el número y activar la alternativa ‘Restaurar’.