¿Cómo saber si un celular puede sumergirse en el agua?

Para determinar si un celular puede sumergirse en agua sin sufrir daños , hay varios factores que los usuarios deben tener en cuenta, sin embargo, también existe una aplicación móvil que analiza el dispositivo para conocer si la protección se mantiene o no intacta.

Factores a tener en cuenta

La app para saber si un celular puede sumergirse en el agua

Para comprobar si su dispositivo móvil es resistente al agua, existe Water Resistance Tester, que analiza el celular para conocer si la protección se mantiene o no intacta.

La retroalimentación de los usuarios sobre esta plataforma que analiza el celular para conocer si la protección se mantiene o no intacta es que funciona bien, aunque en algunos casos puede fallar cuando no se quita el forro o funda, algo que se detalla al ingresar al software. Motivo por el cual, es clave presionar bien los dedos y que la pantalla no tenga la cubierta plástica que puede alterar los resultados.