¿Cómo ver un video de un chat de WhatsApp sin abrir la app?

Esta necesidad aplica especialmente cuando un usuario necesita ver una foto o video que fue enviado a un chat que no puede abrir, porque así delataría que está conectado en la app.

¿Cómo ver videos de WhatsApp sin abrir la aplicación?

Es importante aclarar que para poder aplicar este truco no es necesaria la descarga e instalación de aplicaciones creadas por terceros, como WhatsApp Plus. De manera que el usuario no estará obligado a bajar un archivo APK en su teléfono que podría ocultar programas maliciosos, diseñados para robar información personal o dañar el equipo.