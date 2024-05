Instagram estrena función para compartir música en las historias y revelar publicaciones ocultas

Para ello, implementó cuatro nuevos ‘stickers’ en las Historias, entre los que destaca ‘Add Yours Music’ (traducido como ‘Música de Ahora tú’ en España), que viene a ser un apéndice de la funcionalidad ya existente ‘Add Yours’ (‘Ahora tú’).

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram fue lanzado en el año 2010. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De esta manera, ‘Add Yours Music’ permite compartir canciones disponibles en la biblioteca de la plataforma, de modo que, una vez publicada la historia, los seguidores podrán añadir la canción que están escuchando con este ‘sticker’.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La configuración de privacidad mantiene segura la información personal del usuario. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De esta manera, tras elegir esta herramienta, Instagram solicitará a los usuarios que escriban una pista sobre la imagen que se va a ocultar. Asimismo, incluye el botón ‘Vista pervia’ en la esquina inferior izquierda para visualizar cómo aparecerá la Historia en su perfil. Una vez publicada, los interesados deberán enviar un mensaje directo al usuario. No es necesario que este apruebe cada uno de los DM recibidos para revelar su historia.

Cómo ocultar los seguidores en Instagram para evitar miradas indiscretas en su cuenta

Según el portal especializado en tecnología Xataka , esta opción está disponible únicamente para cuentas verificadas. De lo contrario, no se podrá realizar el cambio. Para lograrlo, siga estos pasos:

Para aquellos que no tienen una cuenta verificada, pero desean mantener su cuenta alejada de miradas no deseadas, aun cuando la opción no esté disponible, existen otras alternativas que se pueden ejecutar. Por ejemplo, pueden cambiar la privacidad de la cuenta para que solo las personas a las que acepten la solicitud puedan ver tanto los seguidores como el contenido que comparten.