Detectan una nueva amenaza escondida en WhatsApp Plus, sus usuarios están en riesgo

Una modificación no oficial o ‘mod’ de la aplicación de mensajería WhatsApp registra más de 340.000 infecciones en solo un mes, que tienen por objetivo el robo de datos del teléfono de la víctima, incluidas grabaciones del micrófono y los archivos del almacenamiento externo.

¿Por qué es peligroso usar mods como ‘WhatsApp Plus’?

Actualmente, muchos usuarios de la aplicación de mensajería instantánea de Meta suelen estar muy atentos a que aparezca la última versión de WhatsApp Plus, debido a que dicha plataforma brinda acceso a funcionalidades que posee la app oficial de WhatsApp.

Sin embargo, estas personas ignoran que al emplear un servicio que no ha sido desarrollado por Meta, se están exponiendo a varios riesgos .

El principal peligro que se corre al utilizar WhatsApp Plus es que la privacidad de los chats del usuario quedará expuesta. Esto se debe a que se trata de una aplicación no oficial que carece de las mismas medidas de seguridad que Meta aplica en su plataforma oficial.

Por otra parte, para poder adquirir la versión más reciente de WhatsApp Plus, el usuario tiene que buscar en la web y descargar un archivo APK para poder instalar la plataforma en su teléfono, pues al ser una app no oficial no es posible descargarla desde Google Play Store.