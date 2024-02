Crisis en los videojuegos: Sony anuncia despidos masivos en la división de PlayStation

Una decisión muy difícil para Sony

Entre los estudios más afectados está el estudio que se dedicaba al desarrollo de PlayStation VR, el UK ‘London Studio’, el cual durante el año pasado publicó videojuegos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Starfield, Marvel´s Spider-Man 2 o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero a pesar del buen recibimiento de estos títulos, los desarrolladores no tuvieron la misma suerte que sus obras.