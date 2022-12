Cuáles fueron los videos de YouTube más vistos por los colombianos en 2022

Karol G - Provenza (Official Video) - KarolGVEVO

Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Bad Bunny (ft. Chencho Corleone) - Me Porto Bonito (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Blessd | Instagram ( Official Video ) - Blessd El Bendito

Blessd Myke Towers ovy on the drums | tendencia global ( official video ) - Blessd El Bendito