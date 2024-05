Día de la Madre: teléfonos buenos para regalar a mamá que valen menos de un millon de pesos

No obstante, para elegir el teléfono es necesario fijarse en varios detalles que van más a allá de la cámara del equipo.

¿Cómo elegir el mejor teléfono para regalar a mamá en el Día de la Madre?

También es importante observar cómo utiliza su celular actual, de esa manera se podrá descubrir qué funciones son las que más emplea y si hay aspectos que no le gustan de su equipo como la duración de la batería o el espacio de almacenamiento que tiene para guardar fotos y videos.

Cámara: el número de píxeles de la cámara no es lo único que se debe tener en cuenta, es clave preguntar por la cantidad y tipo de lentes que tiene el sistema de cámara y si cuenta con otras funcionalidades como estabilizador óptico, buen zoom y si usa el equipo usa IA para optimizar las imágenes.

Sistema operativo: hay mamás, dominan todas las funciones que ofrece un iPhone y no están interesadas en aprender a manejar otro sistema operativo, en ese caso no es aconsejable regalarle un teléfono Android. La misma situación ocurre con las madres que conocen a la perfección las funciones de su teléfono y no quieren pasarse a un equipo con iOS.