Diez trucos para alargar la vida útil del aire acondicionado

Con el paso del tiempo y sin los cuidados necesarios, este dispositivo puede desgastarse y perder su efectividad. No obstante, existen varios trucos que permiten alargar su vida útil. Estos son:

Limpieza regular de los filtros

Revisar y limpiar las bobinas del condensador

Mantenga despejada la unidad exterior

Verifique las fugas de refrigerante

Si nota que el aire acondicionado no enfría como antes o ve que el consumo eléctrico aumenta sin motivo, puede haber una fuga de refrigerante. Es importante solucionar esto rápidamente, ya que puede causar daños graves al compresor.

Apague cuando su uso no se necesario

No dejes el aire acondicionado encendido todo el día si no es necesario. Apagarlo cuando sale o en momentos donde no es crucial mantener el ambiente fresco ayudará a reducir el estrés en el sistema y a ahorrar energía.