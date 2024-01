El juego inspirado en el universo de League of Legends ya tiene fecha de lanzamiento

Pocos meses después de que se anunciara que ‘Bandle Tale: A League of Legends Story’ estaba en desarrollo, los responsables de este título han revelado la fecha de lanzamiento del nuevo videojuego basado en League of Legends.

Esta nueva aventura para un solo jugador hará parte del universo oficial de League of Legends (LOL) , pero la característica principal de este título es que ofrecerá una experiencia jugable tipo ‘cozy’. De manera que los jugadores tendrá una aventura relajante y no tan exigente en comparación a otros títulos de Riot.

Mapa de juego de League of Legends | Foto: Riot Games

¿Qué esperar de Bandle Tale: A League of Legends Story?

El nuevo ‘singleplayer’ (para un jugador) ambientado en el universo de League of Legends, será el primer juego que no estará protagonizado por un campeón de LOL . En esta oportunidad el jugador podrá crear su propio personaje, el cual tendrá la posibilidad de interactuar varios de los héroes que hacen parte de la historia del juego principal.

Mientras avanza la aventura, los jugadores tendrán que recolectar y fabricar piezas para completar todo tupo de misiones, además de poder participar en fiestas con otros personajes. A medida que se logra restaurar el orden en la Ciudad Bandle, se podrá interactuar con Teemo, Tristana, Veigar y otros campeones de League of Legends.

Teemo, es uno de los personajes más emblemáticos de League of Legends, aparecerá en el nuevo videojuego Bandle Tale. | Foto: Oficial Riot Games

Debido a que esta entrega no ofrece grandes picos de dificultad, el juego podría conectar con amplio grupo de fanáticos de LOL y especialmente con todo el ‘lore’ que rodea el universo de League of Legends .

Bandle Tale será exclusivo de PC y Nintendo Switch

Generalmente, los títulos ‘singleplayer’ ambientados en el universo de League of Legends salir primero para Nintendo Switch y PC, no obstante, existe una elevada posibilidad de que luego sea lanzado para PlayStation y Xbox, pues así ocurrió con otros juegos como Song of Nunu.