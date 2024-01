CES 2024: ¿Cuáles son las novedades tecnológicas más llamativas para el mundo de los videojuegos?

Principales novedades para gamers del CES 2024

Asus Republic of Gamers (ROG) reveló el primer computador compacto Next Unit of Computing (NUC), que funciona con procesadores Intel Core Ultra 7 o Core Ultra 9 y las gráficas firmados por Nvidia. Este equipo, con nombre en clave Scorpion Canyon, ha sido diseñado para ofrecer a los usuarios potencia de juego en un equipo compacto que da libertad de movimiento, con un diseño de chasis sin herramienta de 2,5 litros y unas dimensiones de 270mm x 180mm x 50mm.