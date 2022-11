El plan de Elon Musk para ocultar la salida de anunciantes de Twitter

La disputa de la adquisición de Twitter, una de las redes sociales más populares de todo el mundo, ha sido un tema que ha dado para hablar por meses. Es por ello que a pesar de que el magnate y empresario Elon Musk, líder en la industria tecnológica junto a Jeff Bezos y Bill Gates, haya comprado la plataforma, de opinión para muchos, después de haber pagado 44.000 millones de dólares, los cambios que se han venido efectuando han causado todo tipo de disparates.

Musk se ha convertido en uno de los hombres que más ha llamado la atención en este 2022, sus anuncios han provocado críticas y, tras sus declaraciones, hay quienes se han abstenido a seguir invirtiendo en Twitter; en efecto, el empresario ahora tendría un plan para la huida de los anunciantes en la red social del pájaro azul.

Teniendo en cuenta datos recopilados por el portal especializado en tecnología Computer Hoy, el inversionista de 51 años estaría tratando de ocultar la huida de los anunciantes de Twitter a través del pago de publicidad para SpaceX, otros de los grandes proyectos de Musk, el cual crea naves de exploración espacial.

En otras palabras, lo que estaría haciendo el magnate es invertir en anuncios para promocionar la popular empresa estadounidense, enfocada en llegar a Marte.

En ese sentido, lo que consigna el citado portal es que SpaceX habría adquirido “uno de los mayores paquetes publicitarios de Twitter”, lo que significaría que los millones de usuarios y cibernautas que permanecen en la famosa red social, competencia de Instagram, Facebook o TikTok, comenzarían a observar una considerable cantidad de anuncios que tendrían que ver con la compañía que ha venido ganado terreno en el área de las misiones espaciales.

Sumado a esto, aparte de la mencionada publicidad paga, en la misma línea los usuarios podrían visualizar información relacionada con Starlink, servicio que se ha convertido en uno de los más atendidos por Musk y que tiene como principal interés brindar internet banda ancha a todo el mundo, con tarifas más económicas o de mejor acceso.

Los conocedores y seguidores del tema dicen que no hay un cifra determinada que dé cuenta de la cantidad de dinero para publicidad que habría invertido el empresario en su propia red social, pero se sabe que, por lo general, este tipo de paquetes digitales pueden llegar a costar más de 250.000 euros o 258.000 dólares.

(Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

En Twitter, como en las otras plataformas de interacción social, hay beneficios para los anunciantes y entre los más apetecidos se encuentra la posibilidad de colocar la información que se desee en la parte superior de la página por un día completo o 24 horas.

Hay que recalcar que, desde el momento en el que Elon Musk compró Twitter, reconocidas empresas como General Motors, Coca Cola, Nintendo, Apple, McDonald’s, entre otras, decidieron dejar de invertir en la red social.

Por otro lado, expertos en The New York Times dicen que desde el día de la compra, el multimillonario “llegó con ideas sobre cómo debería funcionar el servicio de redes sociales, pero sin un plan integral para ejecutarlas”.

Y es que cabe recordar que Elon Musk despidió a más de 7.000 empleados del conglomerado, lo mismo que el 50 % de colaboradores en Twitter. Además, hace unos días, Elon dijo en una reunión que la situación de la plataforma no está en su mejor época.

“Hay un flujo de caja negativo masivo, y la bancarrota no está descartada”, dijo, según una grabación escuchada por The New York Times.

“Para aquellos que son capaces de ir a fondo y jugar para ganar, Twitter es un buen lugar. Y los que no lo son, lo entiendo totalmente, pero entonces Twitter no es para ustedes”, agregó.