El práctico método para comprobar si el micrófono del celular está dañado y necesita ser reemplazado

Elegir un buen celular es clave, ya que de ello depende en gran medida la experiencia del usuario. No obstante, con el paso del tiempo, algunos componentes pueden comenzar a fallar, ya sea por desgaste natural o por malos hábitos que aceleran su deterioro. Uno de estos elementos es el micrófono, fundamental para la comunicación e interacción.

Aunque a menudo pasa desapercibido, el micrófono es esencial para diversas funciones en los dispositivos móviles. No solo facilita las llamadas y videollamadas, sino que también es crucial para el funcionamiento de aplicaciones como los asistentes de voz (Siri, Google Assistant, Alexa), que han transformado la manera en que los usuarios interactúan con sus teléfonos. A través de comandos de voz, puede pedirle a al dispositivo que realice tareas como enviar mensajes, establecer recordatorios, buscar información en internet o incluso controlar dispositivos inteligentes en el hogar.

Para que estas funciones operen correctamente, el micrófono debe ser lo suficientemente preciso y sensible como para captar las órdenes de la persona, incluso en entornos ruidosos o cuando se habla en voz baja. La calidad del micrófono es clave para la precisión y efectividad de estos asistentes virtuales.

¿Cómo saber si el micrófono del celular está fallando?

Existen varias maneras de comprobar si el micrófono del celular sigue funcionando correctamente o si, por el contrario, ya no responde como antes. Una de las formas más sencillas es enviar un mensaje de voz a través de WhatsApp o hacer una solicitud al Asistente de Google para ver si capta correctamente la orden.

Sin embargo, esta prueba no siempre es efectiva, ya que identificar la causa del problema puede ser complicado. Por lo tanto, es recomendable realizar un análisis más detallado. Según el portal web Xataka, existen diversas razones por las cuales el micrófono podría no funcionar correctamente, como permisos no concedidos, errores en aplicaciones específicas o problemas con el hardware. Por suerte, un sencillo test puede ayudar a solucionar el problema.