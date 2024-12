Los infalibles trucos para evitar que la decoración de Navidad aumente el consumo de energía en el hogar

¿Cómo evitar que la decoración navideña incremente el consumo de energía?

Además de escoger el tipo de luces adecuado, es importante no dejar las luces encendidas durante todo el día o la noche. Se recomienda utilizar temporizadores que apaguen automáticamente las luces a ciertas horas, o simplemente apagarlas cuando no se esté en casa o cuando ya no se necesiten.