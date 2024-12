Ciberdelincuentes usan Word para robar sus contraseñas sin que lo note; así opera el nuevo ataque

Cuando este programa de ofimática detecta que un archivo con contenido ilegible, pregunta al usuario si desea recuperar el documento o no. Así, ofrece la opción ‘Sí’, y apunta que solo se debe pulsar sobre él si esa persona “confía en la fuente de ese documento”.

El nuevo truco de los ciberdelincuentes para evitar la detección de antivirus en Microsoft Word

Los expertos de Any.Run han señalado que, aunque estos archivos funcionan correctamente dentro del sistema operativo, la mayoría de las soluciones de seguridad no los detectan debido a que no pueden analizarlos de la forma correcta, tal y como han comprobado con diferentes antivirus. En la mayoría de los casos, se devolvió el documento como “limpio” o “elemento no encontrado”.