El precario sueldo que se ganan los trabajadores que mantienen vivo a ChatGPT; en Colombia vivirían como reyes

Pese a que la labor de esos funcionarios es crucial para que la inteligencia artificial trabaje correctamente, la paga no es acorde a su responsabilidad.

En los últimos meses, ChatGPT se ha convertido en un chatbot muy popular entre miles de cibernautas que frecuentemente acuden al servicio impulsado por una potente inteligencia artificial (IA) para resolver todo tipo de dudas. De hecho, esa situación ha hecho que surja una versión paga del servicio, llamada ChatGPT Plus, la cual brinda acceso a mejores funcionalidades que también emplean una IA.

De manera que el reconocido chatbot se ha convertido en una importante fuente de ingresos para OpenAI, compañía creadora de ChatGPT, sin embargo, un informe elaborado por la NBC señala que los trabajadores humanos que son los responsables de lograr que la plataforma opere correctamente no estarían recibiendo una buena remuneración por su labor.

De según el reporte del medio en mención, la compañía especializada en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, tiene un pequeño grupo de trabajadores en Estados Unidos quienes tienen la tarea de asistir al chatbot en su proceso de etiquetado de datos. Dicha labor sería un elemento fundamental en el proceso de entrenamiento de la IA para que ofrezca respuestas más precisas a las preguntas o solicitudes que realizan los usuarios.

ChatGPT Open AI

Paradógicamente, el crucial trabajo que desarrollan esas personas sería remunerado con un pago de 15 dólares la hora, cifra que es considerablemente baja si se tiene en cuenta el calibre de la labor que ejecutan y que en muchos estados de EE.UU salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora.

Alexej Savreux, colaborador de la compañía le indicó al medio norteamericano que sin la labor de su equipo ChatGPT sería una plataforma obsoleta, pues no habría sistemas de inteligencia artificial.

“Somos trabajadores de base, pero sin nosotros no habría sistemas de IA. Puedes diseñar todas las redes neurales que quieras y usar a todos los investigadores que quieras. Sin etiquetadores humanos no tendrías ChatGPT. No tendrías nada”, comentó Savreux en su diálogo con la NBC.

En qué consiste la labor que realizan los trabajadores en ChatGPT

La tarea que ejecuta Savreux y otros trabajadores es denominada como etiquetado de datos (Data Labeling en inglés), dicha labor contribuye al proceso de análisis que la inteligencia artificial hace para detectar con más precisión ciertos elementos, para luego comprarlos e identificarlos mejor en función con de la información que posee en su base de datos.

Interfaz de ChatGPT

Así las cosas, estos trabajadores contribuyen a que los sistemas de aprendizaje de una IA operen perfectamente y ello permite que un chatbot pueda resolver con mayor calidad las preguntas o tareas que un usuario plantea.

Vale la pena destacar que anteriormente OpenAI subcontrataba a estos trabajadores en África, para así sacar partido a las malas condiciones laborales que en muchos países de ese contente existen. Dicha situación permitió que la marca pagara tan solo dos dólares la hora a sus colaboradores en África.

Creadores de ChatGPT lanza curso gratis para aprender una profesión cuya remuneración supera los $100 millones al mes

Se trata de un curso llamado ‘ChatGPT Prompt Engineering for Developers’, el cual hace referencia al producto más popular de OpenAI y que significaría ingeniería de instrucciones de ChatGPT para desarrolladores.

Esta iniciativa ha sido desarrollada mediante una alianza con DeepLearnig.AI, compañía que le pertenece a Andrew Ng, cofundador de la reconocida plataforma de cursos online ‘Coursera’ y quien tiempo atrás fue el máximo responsable de la iniciativa de Google Brain.

Los usuarios tendrán acceso a un espacio de aprendizaje que durará poco menos de dos horas y su principal objetivo es que los desarrolladores de software adquieran las habilidades necesarias para incorporar grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial (LLM), como GPT-3.5 y GPT-4, a los procesos de creación de aplicaciones.

ChatGPT es uno de los chatsbots más usados en el mundo

Así las cosas, los conocimientos ofrecidos por el curso eventualmente ayudarían a elevar el número de desarrollos disponibles para atender la demanda en el mercado de una nueva profesión llamada ‘prompt engineer’.

Actualmente, las compañías interesadas en el desarrollo de nuevas plataformas o servicios impulsados con inteligencias artificiales necesitan de profesionales que cuenten con las habilidades para descubrir nuevos o mejores métodos para lograr que las IA realicen correctamente diferentes tipos de tareas.

Debido a esta necesidad compañías como Anthropic han manifestado que ofrecen salarios de 250.000 a 335.000 dólares (al rededor de $1′577.263.750 al año) para quienes contribuyan a ejecutar los desarrollos que necesita la marca.

Así las cosas, un ‘prompt engineer’ podría tener un sueldo mensual cercano a los 130 millones de pesos colombianos.