Elon Musk podría complicar las cosas en Twitter, según Bill Gates

El fundador de Microsoft insistió en que no se debía “subestimar” a Elon Musk.

En medio de una entrevista para The Wall Street Journal, Bill Gates, fundador y ex-CEO de Microsoft, habló sobre el futuro que podría tener Twitter bajo la tutela de Elon Musk, quien compró la red social recientemente. Gates advirtió que con los planes que tiene el director de Tesla para la aplicación de mensajes cortos, esta podría “empeorar”.

“En realidad, podría empeorar las cosas... No está totalmente claro”, afirmó el fundador de Microsoft, haciendo referencia a que Twitter podría no tener un buen futuro en manos de Musk, ya que este hombre no tendría “totalmente claro” todos los cambios o direcciones que quiere dar a la red social.

“¿Cuál es su objetivo cuando habla de la ‘apertura’?; ¿Qué opina de los que dicen que las vacunas matan a la gente o que Bill Gates está rastreando a las personas? ¿Es una de las cosas que él cree que deben difundirse? Así que todavía no está totalmente claro lo que va a hacer”, cuestionó Gates en medio de su intervención, afirmando que según su criterio, Musk todavía no tenía luces de la dirección que tomaría Twitter.

Sin embargo, también insistió que sus palabras no eran una “predicción”, es decir, por el momento no se podría afirmar qué era lo que pasaría con la red social mientras estuviera bajo la tutela de Musk, ya que no se debía “subestimar” al magnate dueño de SpaceX. “Dudo que eso ocurra esta vez, pero debemos tener la mente abierta y nunca subestimar a Elon”, aseveró en su entrevista.

“Lo que hizo en Tesla es asombroso, ayudar con el cambio climático, lo que hizo en SpaceX, ¿esta vez hará ese (tipo de) mejora? ¿Debería haber leyes que logren un mejor equilibrio entre la libertad de expresión y las teorías de conspiración que confunden a las personas? Ya sabes, Elon cree que puede mejorar Twitter”, insistió Gates, afirmando que si bien, Musk ya había tenido grandes éxitos, necesitaba tener el panorama más claro para poder hacer un cambio positivo y significativo en la red social.

Y agregó, “no sé específicamente qué hará, pero hay una oportunidad y necesitamos innovación en ese espacio”, concluyendo su idea, y afirmando para el público que aunque no tiene presente si funcionará o no, espera que el magante de Tesla establezca más claramente el camino de Twitter.

Twitter podría tener un costo para usuarios comerciales y gubernamentales: Elon Musk

El multimillonario empresario Elon Musk continúa dando nuevos detalles sobre lo que será el futuro de la red social Twitter, tras haberla adquirido por US$44.000 millones.

En esta ocasión, hizo la aclaración sobre si tendrá algún valor para los usuarios el uso de esta red social. “En última instancia, la caída de los masones fue regalar sus servicios de corte de piedra por nada”, dijo Musk a través de su cuenta de Twitter.

“Twitter siempre será gratuito para los usuarios ocasionales, pero quizá suponga un pequeño costo para los usuarios comerciales/gubernamentales”, enfatizó el magnate nacido en Sudáfrica.

En días pasados Musk publicó un trino en el que también se refirió a las ideologías políticas del mundo, e indicó que para que se mantuviera la libertad de expresión en la red social, se tenía que incomodar a ambos extremos del espectro político, esto luego de que mandatarios de todo el mundo han enunciado sus preocupaciones por los “discursos” que se pueden desatar en Twitter luego de las advertencias de Musk.

“Para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que efectivamente significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual”, fueron las palabras que compartió el magnate sudafricano en su cuenta oficial de la red social que recién adquirió, haciendo énfasis en los planes que trae para este espacio virtual, recalcando la necesidad de retribuir la “confianza” de los usuarios.