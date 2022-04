Elon Musk se quiere quedar con el 100 % de Twitter; esta es su jugosa y millonaria propuesta

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El presidente de Tesla, Elon Musk, que recientemente adquirió el 9,2 % del capital de Twitter, propuso comprar la integralidad de la empresa al precio de 54,20 dólares por acción y retirar a la empresa de Wall Street.

En un documento transmitido el miércoles a la autoridad de supervisión de la bolsa estadounidense, Musk precisa que se trata de “su mejor oferta y de su última oferta” y amenaza, en caso de rechazo, con “reexaminar su posición de accionista” en el seno de la red social.

Tras este anuncio, la acción de Twitter se disparó un 11,34 % a 51,05 dólares en los intercambios electrónicos que preceden la apertura de Wall Street.

Dirigiéndose en una carta al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de “la libertad de expresión en todo el planeta” que, según él, es “un imperativo social en una democracia”.

“Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual” estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.

“Propongo comprar 100 % de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54 % respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38 % respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión”, detalla Elon Musk. Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a 43.400 millones de dólares, contra los 37.000 millones actuales.

En días pasados Musk se había convertido en el mayor accionista de esta red social. El CEO de la firma le dio la bienvenida luego al directorio de la empresa. Pero luego Parag Agrawal anunció: “Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración”. Observadores de la empresa especularon sobre lo que podría venir después, pero vieron señales en las intenciones de Muskrespecto a Twitter.

“Esto deja ahora de ser una cuento de Cenicienta, con Musk uniéndose al consejo de administración de Twitter y manteniendo su participación por debajo del 14,9 %, ayudando a que Twitter avance estratégicamente, a ser probablemente una batalla de ‘Juego de Tronos’ entre Musk y Twitter”, dijo el analista de Wedbush Dan Ives en una nota a inversores.

El acuerdo de Musk para entrar en el consejo directivo incluía el compromiso de mantener su participación en la empresa por debajo del 15 %. Sin embargo, ahora puede seguir acumulando acciones e impulsando cambios sin tener que congraciarse con los miembros del directorio, explicó el analista de Techsponential, Avi Greengart.

“Todos parecen pensar que Musk quiere una parte más grande de la compañía de la que el consejo le dejaría tener”, sostuvo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi. “Nunca hubiera seguido las reglas, no le conviene”, añadió sobre la incorporación de Musk al directorio.

Durante el fin de semana, Musk lanzó una serie de filosos comentarios en Twitter que ya han desaparecido. Esos tuits incluían ideas para la plataforma, como dar marcas de autentificación azules a los suscriptores de Twitter Blue de pago y convertir la oficina de la empresa en San Francisco en un refugio para personas sin hogar, porque los empleados no la utilizan.

Con información de AFP