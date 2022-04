Elon Musk es demandado por uno de los accionistas de Twitter

Elon Musk, el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX, renunció a integrar el consejo de administración de Twitter, del que es el principal accionista, anunció en la noche del domingo 10 de abril el director general de la red social. No obstante, ahora fue demandado por otro de los accionistas de la red social.

Se trata del empresario estadounidense, Marc Bain Rasella, quien acusó a Elon Musk ante un Tribunal Federal de la ciudad de Nueva York el pasado martes 12 de abril.

En este sentido, la denuncia se realizó, según Rasella, porque Musk informó tarde a las entidades correspondientes la adquisición previa del 5% de acciones, del total que tiene. Es decir, el empresario reportó hasta el 4 de abril el porcentaje adquirido el pasado 14 de marzo, cuando en teoría tuvo que haberlo hecho el 24 de ese mismo mes.

Asimismo, el denunciante dijo que el hecho de no anunciar la compra del primer lote de acciones hizo que el costo de las mismas no aumentaran, por lo que cuando Elon Musk compró el segundo paquete de títulos lo hizo a un precio que no tendría que ser.

Además que el empresario compró sus acciones a un precio más barato, perjudicó a la compañía de Twitter ya que más personas adquirieron títulos con un valor promedio más bajo, lo que hizo que la empresa perdiera valor y beneficios.

Por dicha razón es que Rasella exige que se realice un juicio en contra del millonario CEO de Tesla por daños compensatorios y punitivos.

De momento, Elon Musk no se ha manifestado con respecto a la demanda realizada por uno de los inversores de la red social.

La renuncia al consejo de administración de Twitter

“Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración”, tuiteó Parag Agrawal.

“La llegada de Elon al consejo de administración debía formalizarse el 9 de abril, pero Elon dio a conocer esta misma mañana que no se uniría al consejo”, explicó en un mensaje dirigido al personal de Twitter, que lo compartió en la plataforma. “Creo que es lo mejor”.

“Apreciamos y seguiremos apreciando siempre la participación de nuestros accionistas, tengan asiento o no en nuestro consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su participación”, añadió Agrawal.

Musk, el hombre más rico del mundo, anunció a principios de abril haber adquirido una participación de 9,2 % en el capital de Twitter, lo que lo convierte en el principal accionista.

Agrawal indicó el martes -5 de abril- que Musk se uniría a la junta directiva, describiéndolo como “un apasionado creyente y un intenso crítico del servicio, que es exactamente lo que necesitamos”.

Y el propio Musk tuiteó que estaba “¡esperando trabajar con Parag y la junta de Twitter para hacer mejoras significativas en Twitter en los próximos meses!”.

Sin embargo, en su anuncio del domingo, Agrawal compartió una nota que envió a Twitter, en la que decía que el nombramiento de Musk en el consejo estaría supeditado a una verificación de antecedentes y que tendría que actuar en el interés de la empresa una vez nombrado.

Polémico

En una aparente reacción a la noticia, Musk tuiteó un emoji sonriente, sin ningún otro comentario.

Antes de entrar al capital de la empresa, Musk ya era un usuario activo de la red social, en la que cuenta con 80,5 millones de seguidores y suele mezclar declaraciones incendiarias con comentarios caprichosos o de negocios.

También se ha enfrentado recurrentemente a los reguladores federales de valores, que tomaron medidas enérgicas contra su uso de las redes sociales después de que fracasara un supuesto esfuerzo para llevar a Tesla a la bolsa en 2018.

De hecho, Musk precisó en el documento transmitido al regulador bursátil que su participación en Twitter sería “pasiva”, es decir que no planeaba influir en las grandes decisiones estratégicas.

*Con información de Europa Press